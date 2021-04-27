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أخبار » الأخبار الحكومية

نيابة الوسطي: نؤكد على جودة التحقيقات وتيسير المعاملات لتحقيق العدالة

27 نيسان / أبريل 2021 12:24

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غزة-الرأي

أكد مدير نيابة الوسطي الجزئية المستشار علاء شبلاق   خلال اجتماعه بأعضاء النيابة والإداريين على جودة التحقيقات وبناء الملف الجزائي على أسس صحيحة ومستوفياً لجميع الاستدلالات وأدلة الإثبات والقرائن والشهود والترافع أمام القضاء بالحجة والبراهين القطعية لإدانة المتهم بما اقترفه من واقع الملف الجزائي بهدف مكافحة الجريمة وردع الجناة، فضلا عن  دقة الادخال للبيانات وحسن استقبال الجمهور واشعارهم بالإجراءات وجودة  إدارة  حركة الملف الجزائي وتيسير معاملات المواطنين .
وناقش اللقاء متابعة الالتزام بتعليمات النائب العام بالنموذج المفصل للوائح الاتهام ،ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية و استمرارية التفتيش علي المراكز الشرطية وأماكن الاحتجاز،  وتقاسم الأدوار في تنظيم العمل الإداري والالتزام بتطبيق  بشروط السلامة والوقاية للموظفين والمتعاملين،  والمحافظة علي النظافة والمرافق العامة ،وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة وتقدم التسهيلات اللازمة لرجال الإصلاح والعمق المجتمعي بما يحقق الأمن والسلم الأهلي.

 

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