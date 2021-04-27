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أخبار » الأخبار الحكومية

استعدادا لفصل الصيف

بلدية غزة تشرع بزيادة المساحات الخضراء على الواجهة البحرية

27 نيسان / أبريل 2021 12:28

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غزة-الرأي

بدأت بلدية غزة أعمال زراعة أشتال على الواجهة البحرية وفي جزيرة شارع الرشيد وتسوية الرمال في الجزيرة ضمن مشروع زيادة المساحات الخضراء الذي تنفذه البلدية والاستعداد لاستقبال فصل الصيف.
كما شملت الأعمال أيضاً؛ تقليم الأشجار وقص الأعشاب في جزيرة شارع الرشيد وفي الدورانات، من تقاطع شارع عمر المختار وحتى تقاطع شارع عون الشوا جنوباً.
وكانت بلدية غزة قد بدأت بتنفيذ مشروع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار في شوارع وحدائق المدينة ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي يمول عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لتحسين الأوضاع الصحية والبيئي
 

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