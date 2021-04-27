التنمية الاجتماعية تشارك في وضع آليات استيعاب ذوي الإعاقة بوظائف الخدمة المدنية

غزة-الرأي

عقدت اللجنة الحكومية المشكلة لتحديد درجة الإعاقة لطالبي الوظائف من ذوي الإعاقة اجتماعها الثالث في ديوان الموظفين العام حيث تركزت اجتماعات اللجنة الأولى خلال الأسابيع الماضية على وضع آليات تطبيق عملية استيعاب ذوي الإعاقة ضمن وظائف الخدمة المدنية استناداً لقرار مجلس الوزراء الناظم لموضوع استيعاب ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية.

وقد عقدت اللجنة ورشة عمل خاصة بحضور عدد من المختصين من وزارة الصحة والمجتمع المدني في مجال تصنيف الإعاقات في ديوان الموظفين العام الأربعاء 21/04/2021 لتصميم واعتماد أداة علمية لتصنيف الإعاقات وتحديد درجتها ومدى ملاءمتها لشغل الوظائف التي يعلن عنها ديوان الموظفين.

من جانبه قدم أ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو اللجنة ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية التصنيفات الرئيسية التي سيتم العمل عليها وهي تصنيفات منظمة الصحة العالمية في تصنيف الإعاقات وبما يتوافق مع البيئة الوظيفية.

