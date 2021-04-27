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"سرحان "يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة قضايا عدة

27 نيسان / أبريل 2021 01:03

"سرحان "يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة قضايا عدة

غزة- الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان السيدة لين هاستنجس نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وناقش اللقاء جملة من القضايا أبرزها مشاريع ترميم بيوت الفقراء، وتدعيم شاطئ بحر غزة، ومواضيع تتعلق ببرنامج السيستم ( GRM ) والمشاكل التي تتعلق بإعاقة إدخال بعض مواد البناء عبر برنامج السيستم .


كما استعرض اللقاء جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في برنامج الاعمار وبرامج العمل مع وكالة الأونروا وبرنامج UNDP  فيما يتعلق بالاعمار، وحث المانحين للإيفاء بتعهداتهم لاستكمال عملية الإعمار .


وأعرب وكيل الوزارة م. سرحان عن تقديره للجهود الهيئات الأممية في مشاريع الاعمار والتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والهيئات  الأممية العاملة في القطاع.

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