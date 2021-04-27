"سرحان "يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة قضايا عدة

غزة- الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان السيدة لين هاستنجس نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وناقش اللقاء جملة من القضايا أبرزها مشاريع ترميم بيوت الفقراء، وتدعيم شاطئ بحر غزة، ومواضيع تتعلق ببرنامج السيستم ( GRM ) والمشاكل التي تتعلق بإعاقة إدخال بعض مواد البناء عبر برنامج السيستم .



كما استعرض اللقاء جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في برنامج الاعمار وبرامج العمل مع وكالة الأونروا وبرنامج UNDP فيما يتعلق بالاعمار، وحث المانحين للإيفاء بتعهداتهم لاستكمال عملية الإعمار .



وأعرب وكيل الوزارة م. سرحان عن تقديره للجهود الهيئات الأممية في مشاريع الاعمار والتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والهيئات الأممية العاملة في القطاع.