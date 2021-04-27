العدل :تقرير هيومن رايتس تأكيد حقوقي دولي يستند عليه بكافة القضايا الفلسطينية

غزة-الرأي

رحبت وزارة العدل بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الفصل والتمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة على أن ما خلصت إليه المنظمة الدولية من ارتكاب الاحتلال لجريمة الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين في أراضي عام 1967 وجريمة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المقيمين تحت سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يعتبر بمثابة شهادة دولية عادلة حول حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة من قبل دولة الاحتلال.

وقالت الوزارة إن تقرير المنظمة الدولية هو تأكيد حقوقي دولي يمكن الاستناد عليه في كافة القضايا الفلسطينية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن هذا التقرير بمثابة وصف لواقع حال إرهاب وتجبر الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه ليلاً نهاراً ويدوس حريات وحقوق الفلسطينيين مستشعرا إفلاته الدائم من العقاب.

وأكدت أن جرائم الاحتلال في تزايد مستمر خاصة هذه الأيام ضد المقدسات الإسلامية وحرمانه المصلين من أداء صلواتهم وشعائرهم في المسجد الأقصى بحرية ومواصلة اقتحام هذه المقدسات من قبل المستوطنين برعاية جنود الاحتلال وبطشهم ضد الفلسطينيين.

ودعت وزارة العدل المنظمات الدولية لأن تحذو حذو منظمة هيومن رايتس ووتش وترصد جرائم الاحتلال المستمرة كاعتقال آلاف الفلسطينيين من بينهم مرضى ونساء وأطفال، وإنصافهم، وفضح الجرائم التي ارتكبها في ثلاثة حروب على غزة، وقتل الأطفال والنساء على حواجزه بالضفة الغربية والقدس بدواعي أمنية كاذبة وغيرها من عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق والقوانين الدولية.

