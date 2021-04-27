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وكيل نيابة شمال غزة الكلية يتفقد أوضاع النزلاء في سجن" أبو عبيدة"

27 نيسان / أبريل 2021 01:55

وكيل نيابة شمال غزة الكلية يتفقد أوضاع النزلاء في سجن" أبو عبيدة"
وكيل نيابة شمال غزة الكلية يتفقد أوضاع النزلاء في سجن

غزة- الرأي

تفقد وكيل نيابة شمال غزة الكلية ماهر الفيومي، أوضاع النزلاء بمركز اصلاح وتأهيل الشمال سجن ابو عبيدة .

جاء ذلك، بحضور رئيس القلم أ محمود النونو، بهدف الاطمئنان  علي سلامة ودقة إجراءات التوقيف والظرف المعيشية لهم وتطابق الكشوفات مع الموقوفين وناقش مع إدارة السجن محددات منح الاجازات البيتية والضمانات المتضمنة للمحاكمة العادلة.


وثمن الفيومي، استضافة ادارة مراكز الاصلاح لعقد واستمرارية المحاكمات السريعة داخل قاعتها لمن يرغب من النزلاء في قضايا الجنح والجنايات المخففة او المتصالح عليها والتي تسهم بالحفاظ على النسيج المجتمعي وتسهل امد اجراءات التقاضي.


بدوره، أشاد مدير سجن أبو عبيدة المقدم أنور أبو اللبن بالزيارات المثمرة ونتائجها الايجابية ضمن مبدأ النزاهة والشفافية وضمان احترام الحقوق للنزلاء والمحاكمات العادلة، مؤكداً استعداده على توفير كافة الأجواء الايجابية لتأمين مراكز الإصلاح والتأهيل وحل كافة الإشكاليات للنزلاء وايصال طلباتهم وتظلماتهم والعمل على حلها مع كافة أطر العدالة

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