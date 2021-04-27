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"الزراعة" تناقش الخطة الاستراتيجية التشاركية (2021 – 2026)

27 نيسان / أبريل 2021 02:01

"الزراعة" تناقش الخطة الاستراتيجية التشاركية (2021 – 2026)

غزة- الرأي

ناقشت وزارة الزراعة خطتها الاستراتيجية التشاركية لعام (2021 – 2026) للنهوض وتنمية القطاع الزراعي قبل اعتمادها بشكل نهائي.


جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدته الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، صباح اليوم بمقر مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة، بحضور المدراء العامون في الإدارات العامة المختلفة، حيث أبدت كل إدارة ملاحظاتها على الخطة قبل اعتمادها.


يشار إلى أن الخطة خضعت للعديد من اللقاءات وورش العمل استضافت فيها الوزارة المهندسيين الفنيين، ومدراء التخطيط والسيات والإدارات المختلفة للأخذ بملاحظاتهم وتوصياتهم.

وتسعى وزارة الزراعة لايجاد اطار ناظم لعمل القطاع الزراعي،و خلق نظام زراعي يحقق التميز والإتقــان والجودة، وذلك،استجابة للحاجة الملحة في التنمية المستدامة.

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