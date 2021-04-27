"الداخلية " تبدأ مقابلات مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن

غزة- الرأي

شرعت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع المديرية العامة للتدريب، أمس الإثنين، بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك بمقر مديرية التدريب غرب مدينة غزة.

وتنعقد لجنة المقابلات الشخصية برئاسة العميد محمد خلف مدير عام المديرية العامة للتدريب، وعضوية العقيد محمد الجريسي رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، والعقيد إبراهيم الناعوق نائب رئيس هيئة التنظيم والإدارة، إلى جانب أعضاء آخرين.

وأوضح رئيس هيئة التنظيم والإدارة العميد بهجت أبو سلطان، أن عدد المتقدمين لمرحلة المقابلة الشخصية ممن اجتازوا اختبارات الفحص الطبي بنجاح بلغ 183 متسابقاً، تم تقسيمهم على دفعات للمقابلة لدى لجنة مختصة على مدار ثلاثة أيام.

وأشار العميد "أبو سلطان" إلى أنه تم وضع محاور التقييم بدقة؛ لقياس الكفاءة الشخصية والمهنية، والفنية للمتقدمين، وذلك بعد دراسة مستفيضة ودقيقة، لاختيار أفضل الكفاءات بما يتناسب مع المواصفات التي تلبي طموحات واحتياجات الوزارة، وترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات.

من جهته أوضح العميد محمد خلف، أن اللجنة ستوجه عدداً من الأسئلة التي تهدف للكشف عن شخصية المتقدم وقدراته الثقافية، وأسئلة أخرى تهدف لاختيار أشخاص على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية.

وأكد "خلف" حرص الوزارة في استثمار رأس المال البشري وتنميته، وبناء قدراته الذاتية وتزويده بأحدث العلوم والمعارف، مشيداً بجهود جميع الجهات المشرفة على مراحل المسابقة المختلفة.

يُذكر أن هيئة التنظيم والإدارة، أعلنت في 22 شباط/ فبراير الماضي، عن مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.

وتشمل المسابقة تخصصات: الاتصالات والتحكم، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، الإحصاء، الهندسة الميكانيكية والصناعية، الكيمياء، وفني مصاعد وأمن وسلامة.