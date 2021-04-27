الداخلية تُقر إجراء جديد لمواجهة طفرة كورونا الهندية

غزة- الرأي:

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، تمديد الإجراءات الحالية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أنه سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.



وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استمرار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة إلى أنه ستقوم المباحث العامة بالشرطة بمتابعة المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خانيونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفين للحجر المنزلي، عبر الاتصال بالرقم الوطني 109.



وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات المعمول بها حرصاً على سلامتهم، سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.