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الكشف عن موعد طرح جهاز "آيباد برو 2021" في الأسواق

28 نيسان / أبريل 2021 08:20

الكشف عن موعد طرح جهاز "آيباد برو 2021" في الأسواق
الكشف عن موعد طرح جهاز

كشفت شركة أبل الأميركية النقاب عن جهاز "آيباد برو 2021" الجديد منذ أيام، مشيرة إلى أنه سيتم البدء باستقبال الطلبات المسبقة على الجهاز بدءاً من 30 نيسان الجاري.

ومن المقرر توافر الجهاز للعملاء، في 22 أيار المقبل وأن تصدر الشركة إعلانًا رسميًا عن تاريخ إصدار iPad Pro 2021، في 30 نيسان عند فتح الطلبات المسبقة للجهاز اللوحي.

وأشار المسرب الشهير، جون بروسر إلى أن جهاز #ايباد برو مقاس 11 بوصة سيكون متاحاً، يوم السبت 22 أيار، فيما يعرض الإصدار الأكبر مقاس 12.9 بوصة للبيع، في 21 أيار.

وبالرغم من أنه من غير المرجح أن تطلق أبل الإصدارين في يومين مختلفين، يبقى من المنتظر أن نرى الإعلان الرسمي.

 وكانت العديد من المصادر أشارت إلى أن آيباد برو 2021 الجديد قد يتأثر بالنقص المستمر في المعالجات.

 وأعلنت شركة أبل عن طرازات آيباد برو الجديدة في حدث  Spring Loaded ومن المقرر أن يتلقى آيباد برو 2021 تعزيزًا كبيرًا في الأداء بفضل شريح M1 الموجودة في أحدث أجهزة  "ماك".

ويتضمن الطراز مقاس 12.9 بوصة أيضًا شاشة Liquid Retina XDR بتقنية mini LED.

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