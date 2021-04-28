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اتحاد الاعلام الرياضي يشارك في دورات الاتحاد الدولي

28 نيسان / أبريل 2021 09:05

اتحاد الاعلام الرياضي يشارك في دورات الاتحاد الدولي
اتحاد الاعلام الرياضي يشارك في دورات الاتحاد الدولي

وافق الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي على تلبية دعوة نظيره الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، للمشاركة في الدورات التي سينظمها الاتحاد الدولي عن بعد.

وأعلن أسامة فلفل، رئيس الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي، أن الاتحاد شارك منذ أيام في لقاء نظمه الاتحاد الدولي بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة والدول الآسيوية، وتم الاتفاق في هذا اللقاء على تنفيذ أجندة الاتحاد الدولي لاقامة العديد من النشاطات والفعاليات والدورات عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وقال فلفل، إن مجلس إدارة الاتحاد ومن باب اتاحة الفرصة لجميع الزملاء الإعلاميين للمشاركة في هذه الدورات نشر على موقعه الرسمي الرابط الخاص بالمشاركة لجميع الزملاء والزميلات ممن هم دون سن الـ 35 عاماً، بناءً على طلب الاتحاد الدولي.

وأضاف، ان الاتحاد تواصل مع الزملاء في المحافظات الشمالية عبر النائب الأول وائل الشيوخي، وكذلك تواصل مع الزميل محمد لوباني النائب الثاني في لبنان لضمان أكبر مشاركة إعلامية فلسطينية في هذه الدورات التي يحاضر فيها محاضرين دوليين يتقدمهم السيد جيان ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وتعتبر هذه الدورات فرصة كبيرة أمام الزملاء والزميلات للتعلم، خاصة أنه يشرف عليها محاضرين من مختلف الدول الأوروبية وهم مختصون بالشأن الرياضي، كما ان المشارك في هذه الدورات سيحصل على شهادات دولية.

أيضاً سيرشح الزملاء الإعلاميين المبدعين للمشاركة في دورات للشباب سينظمها الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بمجرد انتهاء كوفيد 19.

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