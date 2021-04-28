بطولة "القدس الرمضانيَّة الكرويَّة: انتصارات لخمسة نوادي

غزة- الرأي

حقق نادي الهلال الفلسطيني فوزاً ثميناً على منافسه الرضوان، بنتيجة 3-صفر، سجلت في مجريات الشوط الثاني على ملعب فلسطين الدولي، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة لبطولة القدس الرمضانية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب، بإشراف اتحاد الكرة، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، التي تدخل يومها الثاني.

صمد الرضوان طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل ثلاثية الهلال محمد حسان من ركلة جزاء، وبلال شعت، والخبير سامي الداعور الذي انتقل خلال الصفقات الشتوية.

وبنفس المجوعة، فاز المجمع الإسلامي على خدمات جباليا، 3-صفر، على ملعب بيت لاهيا، سجلها محمود البحيصي، وأسامة عويضة، ويوسف شلدان.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل الصداقة والوفاق، بنتيجة 2-2، على ملعب اليرموك البلدي، سجل للصداقة.

حازم شكشك- ثنائية، وللوفاق محمود الشنباري- ثنائية. وبدوره، فاز الجلاء على نماء 2-صفر على ملعب بيت حانون البلدي، سجلهما هادي نبهان، ومعتز الحوراني.

وفي المجموعة الخامسة، فاز اتحاد دير البلح على الأقصى 2-1، على ملعب الشهيد محمد، سجل للفائز، سمير البيوك، وأحمد ناجي، وللأقصى مؤمن مناع. وبدوره، فاز الاستقلال على القادسية 1-صفر، سجله محمد ناجي الهمص، ضمن المجموعة السادسة.