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نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة

"عوض"و "هنية" يشاركان أطفال معهد الأمل للأيتام الإفطار الرمضاني

28 نيسان / أبريل 2021 10:15

"عوض"و "هنية" يشاركان أطفال معهد الأمل للأيتام الإفطار الرمضاني

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إفطاراً رمضانياً لأطفال معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة، مساء امس الثلاثاء، بحضور د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الأمل الأيتام.


وعبر د.محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي عن سعادته بلقاء الأطفال في معهد الأمل وتمنى لهم النجاح والتوفيق، وشكر المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنظيم الإفطار الرمضاني ورعاية المبادرات المتواصلة التي تخدم المجتمع وتساند كافة الفئات وفي كل المناسبات.


فيما ثمن عبد السلام هنية مشاركة د. محمد عوض وحضوره في الإفطار الرمضاني ومساندة كافة الفعاليات التي ينظمها المجلس الأعلى، وأكد هنية أن التواجد بين الأطفال في معهد الأمل الأيتام يمثل جزءا من الوفاء والدور الإنساني والوطني الذي ينتهجه المجلس الأعلى لخدمة المجتمع الفلسطيني.


بدورهم، عبر الأطفال في معهد الأمل للأيتام والمشرفين ومجلس إدارة المعهد عن تقديرهم لهذه المبادرة وإسعاد الأطفال ومشاركتهم إفطارهم في شهر رمضان المبارك.

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