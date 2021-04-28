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وزارة العمل تفتتح أعمال إعداد استراتيجية العمل 2025_2022

28 نيسان / أبريل 2021 10:18

وزارة العمل تفتتح أعمال إعداد استراتيجية العمل 2025_2022
وزارة العمل تفتتح أعمال إعداد استراتيجية العمل 2025_2022

غزة- الرأي

افتتح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل ورئيس اللجنة التوجيهية  محمد طبيل أعمال إعداد استراتيجية العمل 2022-2025.


جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الفنية، ممثلة برئيسها  أ. اعتماد الطرشاوي.


وأكد طبيل على دور قطاعات عمل الوزارة في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنآ جهود كافة العاملين في الإدارات التابعة لوزارة العمل، و دورهم الفاعل في ظل التحديات الصعبة.


وأوضح أن الوزارة تبذل كل الجهود وفق الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية ووضعها في سلم أولوياتها.


من جانبها، تطرقت الطرشاوي إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي و الإدارة الاستراتيجية الصحيحة واتخاذ القرارات في ضوء الفهم الصحيح للواقع والتطلعات المستقبلية.


من جهته، استعرض مدير دائرة التخطيط والسياسات بالوزارة الأستاذ محمد محيسن مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية والنماذج المطلوبة لإعدادها والمخطط الزمني لإنجازها.


وتخلل الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بالوزارة ،فيما أبدى الحضور استعداده التام للتعاون المشترك من أجل إنجاح الخطة والارتقاء بالعمل.


يذكر أن هذه الاستراتيجية تعد  في ظل الظروف الصعبة والمعقدة على الصعيد السياسي والاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة.

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