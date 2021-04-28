نيابة غزة الجزئية تؤكد على جودة التحقيقات وتيسير معاملات المواطنين

غزة- الرأي

أكد مدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية المستشار رامي أبو شعير، خلال اجتماعه بأعضاء النيابة والإداريين على جودة التحقيقات وبناء الملف الجزائي على أسس صحيحة ومستوفياً لجميع الاستدلالات وأدلة الإثبات والقرائن والشهود والترافع أمام القضاء بالحجة والبراهين القطعية لإدانة المتهم بما اقترفه من واقع الملف الجزائي.

ويأتي ذلك، بهدف مكافحة الجريمة وردع الجناة، فضلا عن دقة الادخال للبيانات وحسن استقبال الجمهور واشعارهم بالإجراءات وجودة إدارة حركة الملف الجزائي وتيسير معاملات المواطنين.



وناقش اللقاء متابعة الالتزام بالتعليمات القضائية والإدارية للنائب العام، ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية، وتقاسم الأدوار في تنظيم العمل الإداري والالتزام بتطبيق شروط السلامة والوقاية للموظفين والمتعاملين، والمحافظة علي النظافة والمرافق العامة ، وتقدم التسهيلات اللازمة لرجال الإصلاح والعمق المجتمعي ومواصلة نهج الباب المفتوح والاستماع للمظالم وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة الجنائية ضمن عدالة الاجراء، ومساواة الجميع أمام القانون