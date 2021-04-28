وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح أعمال إعداد استراتيجية العمل 2025_2022 وكالة الرأي الفلسطينية "عوض"و "هنية" يشاركان أطفال معهد الأمل للأيتام الإفطار الرمضاني وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة العدوى بمستشفى العيون ينجز (966) فحص "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2817)الأربعاء28/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية كورونا عالميًا: 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليونًا و347 ألف إصابة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون 3 مركبات قرب القدس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعه بأعضاء النيابة والاداريين

نيابة غزة الجزئية تؤكد على جودة التحقيقات وتيسير معاملات المواطنين

28 نيسان / أبريل 2021 10:24

نيابة غزة الجزئية الثانية تؤكد على جودة التحقيقات وتيسير معاملات المواطنين
نيابة غزة الجزئية الثانية تؤكد على جودة التحقيقات وتيسير معاملات المواطنين

غزة- الرأي

أكد مدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية المستشار رامي أبو شعير، خلال اجتماعه بأعضاء النيابة والإداريين على جودة التحقيقات وبناء الملف الجزائي على أسس صحيحة ومستوفياً لجميع الاستدلالات وأدلة الإثبات والقرائن والشهود والترافع أمام القضاء بالحجة والبراهين القطعية لإدانة المتهم بما اقترفه من واقع الملف الجزائي.

ويأتي ذلك، بهدف مكافحة الجريمة وردع الجناة، فضلا عن دقة الادخال للبيانات وحسن استقبال الجمهور واشعارهم بالإجراءات وجودة إدارة حركة الملف الجزائي وتيسير معاملات المواطنين.


وناقش اللقاء متابعة الالتزام بالتعليمات القضائية والإدارية للنائب العام، ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية، وتقاسم الأدوار في تنظيم العمل الإداري والالتزام بتطبيق شروط السلامة والوقاية للموظفين والمتعاملين،  والمحافظة علي النظافة والمرافق العامة ، وتقدم التسهيلات اللازمة لرجال الإصلاح والعمق المجتمعي ومواصلة نهج الباب المفتوح والاستماع للمظالم وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة الجنائية ضمن عدالة الاجراء، ومساواة الجميع أمام القانون

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟