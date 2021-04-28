نيابة رفح: مستمرون بسياسة الباب المفتوح لرد المظالم وتعزيز ثقة المواطن

رفح- الرأي

أكد مدير نيابة رفح الجزئية المستشار رأفت عرام، خلال اجتماعه بأعضاء النيابة والإداريين، على الاستمرار بنهج سياسة الباب المفتوح والتي ارساها النائب العام وحققت رد المظالم ونصرة الضعفاء وتعزيز ثقة المواطن بنفسة وبأجهزة العدالة، واشعاره انه عزيز في وطنه، وعززت الرقابة الشعبية على المسؤولين وجهات انفاذ القانون، ووضعت معايير واضحة لعدالة الاجراء ومساواة الجميع أمام القانون .



وناقش اللقاء جودة التحقيقات وبناء الملف الجزائي على أسس صحيحة ومستوفياً لجميع الاستدلالات وأدلة الإثبات والقرائن والشهود والترافع أمام القضاء بالحجة والبراهين القطعية لإدانة المتهم بما اقترفه من واقع الملف الجزائي بهدف مكافحة الجريمة وردع الجناة، فضلا عن دقة الادخال للبيانات وحسن استقبال الجمهور واشعارهم بالإجراءات وجودة إدارة حركة الملف الجزائي وتيسير معاملات المواطنين.



وشدد المستشار عرام ، على متابعة الالتزام بتعليمات النائب العام بالنموذج المفصل للوائح الاتهام ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية واستمرارية التفتيش علي المراكز الشرطية وأماكن الاحتجاز وتقاسم الأدوار في تنظيم العمل الإداري والالتزام بتطبيق بشروط السلامة والوقاية للموظفين والمتعاملين والمحافظة علي النظافة والمرافق العام وتقدم التسهيلات اللازمة لرجال الإصلاح والعمق المجتمعي بما يحقق الأمن والسلم الأهلي.