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"أبو راس" يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المخاتير والمجتمع المحلي

28 نيسان / أبريل 2021 11:36

"أبو راس" يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المخاتير والمجتمع المحلي

غزة- الرأي

أكد م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي على ضرورة التواصل المستمر مع المخاتير حتى نستفيد من امكانياتهم في إسناد المجتمع المحلي ، لتحقيق السلم الأهلي.


جاء ذلك،  خلال لقائه مع مخاتير ووجهاء محافظة خان يونس بمنطقة الشرقية جنوب قطاع غزة، تحت عنوان " تعزيز دور المخاتير في تحقيق السلم الأهلي في محافظة خان يونس"، وقد حضر اللقاء غالبية مخاتير الشرقية ورؤساء البلديات ومدير شرطة محافظة خانيونس العميد سلامه بركه، وأ. رياض الزيتونية مدير عام شؤون العشائر بوزارة الداخلية، و أ. عفيف عروق مسؤول ملف المخاتير،م. فرج الصرفندي مدير منطقة خان يونس.

وأشاد وكيل الوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة لقاءات مجتمعية خططت لها وزارة الحكم المحلي، ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث على مستوى اللقاءات مع المخاتير.

وأكد أبو راس على تعزيز دور الشراكة مع المخاتير، ضمن خطة الوزارة للعام 2021 للتواصل المجتمعي مع الوجهاء والمخاتير في جميع المحافظات، لتوثيق أواصر المحبة والإخاء مع المخاتير، سيما أن ملف المخاتير يتبع لوزارة الحكم المحلي.

في ذات السياق، استعرض مسؤول شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي عفيف عروق أهم القضايا التي تم انجازها خلال الفترة السابقة، وذكر أن الوزارة أعدت نظاما لتعيين المخاتير ومتابعة أمورهم وشئونهم، وحدثت بياناتهم والبالغ عددهم 837 مختارا معتمدا، نصيب محافظة خان يونس المنطقة الشرقية منها 28 مختارا.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المداخلات للمخاتير لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم و الاطلاع على احتياجاتهم وأهم المعيقات للقيام بمهامهم.

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