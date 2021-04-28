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الصحة تنفذ مشاريع صحية لتقليص قوائم الانتظار الى 80%

28 نيسان / أبريل 2021 11:54

الصحة تنفذ مشاريع صحية لتقليص قوائم الانتظار الى 80%
الصحة تنفذ مشاريع صحية لتقليص قوائم الانتظار الى 80%

غزة- الرأي

ذكر  سائد أبو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات، عن تنفيذ مشاريع جديدة منذ بداية العام 2021 عبر الأوتشا والخدمة العامة، حيث تأتى هذه المشاريع ضمن وفق رؤية وزارة الصحة لتصفير قوائم الانتظار داخل مستشفياتها وتخفيف معاناة المرضى.

وفى التفاصيل، بين أبو عطا خلال لقاء اعلامي اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ مشروع الخدمة العامة منذ بداية يناير 2021 والذي ينتهي في أغسطس من ذات العام ليتم تحويل (820) عملية تشمل تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأطفال وجراحة المسالك وجراحة الأنف والأذن والحنجرة من خلال اجراء العمليات الصغرى والمتوسطة والكبرى بحيث يتم تحويل المرضى بشكل شهري، لافتا الى أن هذا المشروع يغطى محافظة غزة فقط.

وعلى صعيد مشروع الأوتشا الذي بدأ في ديسمبر 2020، أوضح أبو عطا أنه مع نهاية المشروع في ديسمبر 2021 سيتم تحويل (830) عملية بشكل شهري لتشمل تخصصات الجراحة العامة وجراحة المسالك العامة وجراحة الانف والاذن والحنجرة وجراحة العظام، منوها الى أن هذا المشروع يغطى كافة محافظات قطاع غزة، عبر اتحاد لجان العمل الصحي (مستشفى العودة).

وأكد مدير الشئون الادارية والمالية ان الوزارة تسعى جاهدة الى تخفيف معاناة المرضى بالتعاون مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة لتقليص قوائم الانتظار.

يذكر أن وزارة الصحة شرعت في تنفيذ عدة مشاريع لتقليص قوائم انتظار العمليات و الخدمات التشخيصية التي تشمل الرنين المغناطيسي و C.T منذ بداية 2018 داخل مستشفياتها، ليتم تنفيذ ما يقارب من ثماني مشاريع حتى كتابة هذا التقرير، أبرزها مشروعين لوكالة الغوث عبر الاتحاد الأوروبي، و مشروعي الاوتشا من خلال مستشفى الأهلي العربي و العودة، الى جانب مشروعين لمؤسسة ماى كير، و انتهاء بمشروع الأوتشا لدى الخدمة العامة و مشروع الاوتشا(اتحاد لجان العمل الصحي)، لتصل نسبة تقليص قوائم الانتظار الى 80%.

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