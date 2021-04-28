"الداخلية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين" لعام 2020

غزة- الرأي

عقدت وزارتا الداخلية والأمن الوطني، وشؤون المرأة، حفلاً لتكريم "امرأة فلسطين" لعام 2020، بحضور كلّ من رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، ووكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون.

وشارك بالحفل كل من: اللواء جمال الجراح نائب قائد قوات الأمن العام، واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، والعميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة، والمستشار أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري، والعميد محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وعدد من الموظفات بوزارة الداخلية، ووزارة المرأة.

ويأتي الحفل لتكريم الفائزات بمسابقة "امرأة فلسطين" السنوية التي أعلنت عنها وزارة شؤون المرأة في مارس الماضي، لأفضل مبادرات نسوية للعاملات في الوزارات ضمن مواجهة جائحة كورونا.

وتم تكريم الفائزة عن وزارة الداخلية بالجائزة، وهي النقيب هدى حمد، من مرتبات هيئة التوجيه السياسي والمعنوي؛ وذلك لتقديمها مشروعاً لدعم النساء في مراكز الحجر الصحي خلال جائحة كورونا، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم: أ. سهير الشنطي مدير عام وحدة مجلس الوزراء بوزارة الداخلية، والعقيد محمد الناعوق من هيئة التنظيم والإدارة.

كما جرى خلال الحفل تكريم عدد من قيادة العمل النسائي بالوزارة، وهن: العقيد سحر شلبي من الخدمات الطبية العسكرية، والعقيد ناريمان عدوان مدير الشرطة النسائية، والعقيد مريم الناعوق مدير وحدة الأسرة والطفولة بالشرطة، والمقدم ختام صالح من القضاء العسكري، والمقدم أمل نوفل مدير مركز إصلاح وتأهيل النساء، والنقيب نجاح البطنيجي من هيئة التوجيه السياسي.

نموذج مميز

بدوره، أشاد د. عوض بالجهود التي تبذلها الداخلية وبإنجازاتها الأمنية، وإنجازاتها على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين، ودورها الكبير في مواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة سطرت نموذجاً مميزاً وصورة متكاملة في مواجهة الجائحة عبر دعم الجهود الصحية واستقرار الوضع الأمني.

وقال عوض: "نحن نجمع بين مفهوم المرأة في الشأن الفلسطيني فهي مرأة مضحية مجاهدة، ونالت نصيبها من الاعتقال لدى الاحتلال، ووقفت في مواجهة الأزمات وخاصة جائحة كورونا".

كما أثنى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على جهود وزارة شؤون المرأة في تنظيم مسابقة "امرأة فلسطين"، مشيراً إلى أنها رسمت صورة مميزة تؤكد ترابط وانسجام موظفي الحكومة.

دور كبير

من جانبه، أكد اللواء "مصلح" أن الوزارة لن تدَّخر جهداً في أداء دورها وواجبها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل الظروف الحالية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "مصلح" إلى أن الداخلية بذلت جهوداً كبيرة في مواجهة الجائحة، حيث شكلت منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الفيروس "خلية أزمة" للتعامل مع الوباء، واستنفرت أفرادها ومنتسبيها في كافة الأجهزة الأمنية والإدارات، للحد من انتشار الفيروس وتجنيب شعبنا خطره.

وقال اللواء مصلح: "شاركت المرأة في الوزارة زملاءها في كافة الميادين لمواجهة الجائحة، وعملت في الصف الأول وتحملت الصعاب وواجهت المخاطر في خدمة المواطنين، ولم تمنع العديد منهم إصابتهم بالفيروس عن مواصلة العمل بكل ثبات وقوة، في مشاركة الرجال كتفاً إلى كتف في جميع الأزمات".

وشكر وكيل وزارة الداخلية وزارة المرأة على اهتمامها بالعنصر النسائي في الوزارات، ودعم فئة النساء وجهود المرأة الفلسطينية، كما ثمنَّ جهود اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالتحكيم ضمن هذه المسابقة في إبراز دور العاملات في الوزارة.

من جهتها، قالت أ. أميرة هارون: "إن المرأة في الحكومة تجاوزت مفهوم التحدي ومواجهة الأزمات وعملت بجهود مضاعفة لتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين".

واستعرضت هارون آليات مسابقة "امرأة فلسطين" التي أطلقتها الوزارة، مشيدة بجهود القائمين على المسابقة ولجنة التحكيم الخاصة بها، كما أشادت بجهود منتسبات وزارة الداخلية الفائزات بالمسابقة ودورهن الكبير في مواجهة الأزمات.