ثابت يشيد بأداء مدرسة راهبات الوردية

غزة- الرأي

التقى د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بإدارة مدرسة راهبات الوردية، لمناقشة مجموعة من القضايا التعليمية والإدارية في المدرسة في ظل جائحة كورونا.

وحضر اللقاء د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، ود. عبد القادر أبو علي مدير مديرية غرب غزة، والأب يوسف أسعد، وأ. نبيلة صالح مديرة المدرسة، وأ. هنادي ميساك نائب مديرة المدرسة.

وتناول اللقاء سير العمل في المدرسة في ظل جائحة كورونا حيث تم استعراض الاجراءات المتبعة من أجل الوقاية والسلامة وآليات توظيف التعليم عن بعد، بما يضمن مشاركة جميع الطلبة .

إلى جانب ذلك تمت مناقشة تعليمات تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم، حيث أكدت إدارة المدرسة على عدم رفع الرسوم الدراسية للعام القادم تقديراً منهم للظروف الاقتصادية الاستثنائية لأولياء الأمور.

وقد أشاد وكيل الوزارة بأداء المدرسة المتميز في توفير بيئة تعليمية راقية وتقديم خدمة متميزة سواء خلال التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد.

كما شكر وكيل الوزارة مديرية تعليم غرب غزة على متابعتها المستمرة للعمل داخل المدرسة وغيرها من المدارس الخاصة وتقديم الدعم الفني اللازم للمدارس في ظل جائحة كورونا.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الدعم والمتابعة للمدرسة من أجل تطوير العملية التعليمية واستمرار تميز المدرسة في أدائها وخدمة طلابها.