وزارة السياحة تدين اعتداءات الاحتلال على منطقة سبسطية الأثرية

غزة- الرأي

أدانت وزارة السياحة والآثار ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات واغلاق للمنطقة الأثرية في سبسطية غرب مدينة نابلس والتي كان آخرها اقتحام مستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمنطقة صباح اليوم الأربعاء .



وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن منطقة سبسطية الأثرية تعرضت للاقتحام عشرات المرات خلال العام 2021 الجاري، كما تتعرض بشكل مستمر للعديد من الإجراءات العدوانية من الاحتلال ابرزها اجراء حفريات من أجل عزل المنطقة الأثرية، وإنشاء حدائق لليهود ، ومحاولة السيطرة على عشرات الدونمات فى في منطقة التل الأثري للقضاء على مقومات الحياة في البلدة زراعيا واقتصاديا وسياحياً .



ويعمد الاحتلال كل عدة ايام اغلاق المناطق الأثرية في سبسطية لتسهيل زيارات المستوطنين للمنطقة، وإقامة حفلات لهم بحماية الجيش ، بهدف تدمير الآثار والتراث الفلسطيني، وتحويل المنطقة لمركز سياحي إسرائيلي، كجزء من خطة شاملة لسلطة الطبيعة والحدائق العامة الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة .



وقالت الوزارة، إن استهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لهذه البلدة والموقع الأثري يأتي ضمن سياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال وتنفذها عصابات المستوطنين بهدف السيطرة على المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية والتي تعتبر شاهداً على حق شعبنا بأرضه ومقدساته.



واشارت الوزارة، الى أهمية منطقة سبسطيه الاثرية المشهورة باسم "عاصمة الرومان الفلسطينيّة"، حيث انها مصنفة ضمن 20 موقعاً تاريخياً، على قائمة التراث العالمي، في منظمة اليونسكو العالمية، وتحتضن المنطقة معالم أثرية، تعود إلى زمن العصر الروماني ، الممتد لأكثر من 3000 عام.



ويوجد بها قصر الملك عمري، والأعمدة الرومانية، والمدرج الروماني، الذي يقع جنوبه البرج الهلنستي، كذلك يوجد وسط البلدة التاريخية "مسجد سيدنا يحيى عليه السلام" وبالقرب منه متحف سبسطية المليء بالقطع الأثرية القديمة.



وطالبت الوزارة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التدخل لحماية التراث الفلسطيني والمواقع الاثرية من نهب وسرقة الاحتلال، ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وإجبارها على وقف استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية.