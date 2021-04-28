شرطة رفح" تُنهي خلافين ماليينً بقيمة 24 ألف دولار

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خلافين ماليين بين المواطنين بقيمة 24 ألف دولار أمريكي.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة بشرطة رفح العقيد حجاج الجبالي أن مكتبهم تمكن بعد ورود شكوى، من حل خلاف مالي قيمته "15000" دولار نشأ بين المشتكي "ص.ق" والمشكو ضده "ر.ش" جراء معاملات تجارية.

وبين الجبالي أنه تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة والاستماع لهما ومعرفة أسباب الخلاف.

وقال الجبالي إنه وبعد جهود حثيثة بذلها ضباط الدائرة، وطرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بينهما، تم التوصل إلى حل قبله الطرفين، وتوقيع سند اتفاق، ومخالصة نهائية وإغلاق القضية بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، أنجزت دائرة العلاقات العامة والإعلام بشرطة محافظة رفح شكوى مالية بين مواطنين حول ديون مستحقة بقيمة 9 آلاف دولار تقدم بها المواطن "ز.أ" ضد المشكو ضده "أ.أ".

وأفاد الجبالي أنه تم استدعاء المشكو ضده وعرض الخلافات عليه ومناقشتها، وبجهود حثيثة من ضباط القسم تم الوصول لحلول مرضية بأن يقوم المشكو ضده بدفع المبالغ المالية التي في ذمته عبر أقساط شهرية، وذلك عبر إقرارات ملزمة بالدفع.