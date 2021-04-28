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نيابة الوسطي و شرطة المحافظة يؤكدان علي تعزيز التعاون الاجرائي

28 نيسان / أبريل 2021 12:39

نيابة الوسطي و شرطة المحافظة يؤكدان علي تعزيز التعاون الاجرائي
نيابة الوسطي و شرطة المحافظة يؤكدان علي تعزيز التعاون الاجرائي

الوسطى- الرأي

استقبل مدير نيابة الوسطي المستشار علاء شبلاق ، في مكتبه، مدير شرطة محافظة الوسطي العميد اياد سلمان، ونائبة العقيد سلامة أبومغاصيب ومجلس قيادة شرطة المحافظة، العقيد محمد أبو الحاج مدير الشرطة القضائية  والعقيد سفيان أبو شرار مدير العلاقات العامة والمقدم محمد البيومي مدير المباحث العامة والمقدم سامي صباح مدير شرطة دير البلح


وناقش الإجتماع تضافر الجهود بين المؤسسة القضائية والشرطية في إرساء العدالة وانفاذ القانون والارتقاء بجودة الأداء، وتعزيز التعاون الإجرائي، واليات تطبيق الربط الالكتروني والتوأمة بين برامج وزارة الداخلية وبرنامج العدالة الجنائية مما يخلق بيئة اتصال موحدة ويشكل علامة فارقة في تجويد العمل القضائي لمتلقي الخدمات العدلية.


وأوضح المستشار شبلاق، أن النيابة العامة ماضية وتسهم بتطوير منظومة العدالة، برؤية واضحة، وضمن خطتها الاستراتيجية وأنشطتها وتعاونها مع الشركاء، ويتعدى دورها في مكافحة الجريمة الى السعي لتعديل السلوك والظواهر السلبية المجتمعية، وتعزيز الوعي والإرشاد بمخاطر الجريمة وآثارها السلبية الضارة بالمجتمع، واستمرارية تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، واستثمار وتنسيق الجهود لتحقيق ذلك مع المؤسسة الشرطية، والتي تُعَد الذراع القوي والدرع الحصين لمنظومة العدالة الجنائية.


من جهته، ثمن العميد سلمان، جهود نيابة الوسطي في خدمة العدالة  ، وتكاتف الجهود  والتواصل مع النيابة العامة بكافة مكوناتها ودوائرها؛ بما يحقق خدمة المواطن، وتحقيق العدالة، مؤكداً على أن الشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه بتنفيذ المهمات المطلوبة منها، في ظل وجود الضباط والأفراد أصحاب الكفاءة والخبرة الشرطية المتراكمة، التي تعزز الأمن والإجراء القانوني السليم، والقضاء على الجريمة

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