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بالتعاون مع عدد من المؤسسات

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على عددٍ من الأسر الفقيرة

28 نيسان / أبريل 2021 01:32

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على عددٍ من الأسر الفقيرة
التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على عددٍ من الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية بتوزيع مساعدات رمضانية على عدد من الأسر الأشد فقرا المسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية في كافة مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات الخمسة .


وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال الوزارة أ. رياض البيطار، أن هذه المساعدات جاءت للتخفيف عن كاهل الأسرة الفقيرة خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة من حصار ومواجهة جائحة كورونا وتأخر صرف مخصصات التنمية الاجتماعية .

وطالب جميع المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الخيري تقديم المساعدات وفتح أبواب التنسيق والتعاون فما يخدم كافة الشرائح المستحقة .

178709068_1081413079013005_5063385984963385767_n التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على عددٍ من الأسر الفقيرة
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