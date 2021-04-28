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صحة الأم والطفل تقدم نحو (17) ألف خدمة صحية لرعاية الحوامل

28 نيسان / أبريل 2021 01:50

صحة الأم والطفل تقدم نحو (17) ألف خدمة صحية لرعاية الحوامل
صحة الأم والطفل تقدم نحو (17) ألف خدمة صحية لرعاية الحوامل

غزة- الرأي

نفذت دائرة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة  نحو (17) ألف خدمة لرعاية الحوامل والتي شملت الجدد والمترددات، وغيرها من ذوات الحمل الخطر حيث تردد حوالي (5412) على كافة المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية.

و أفاد التقرير الصادر عن دائرة الأم والطفل بأنه تم تقديم خدمة رعاية الأمهات بعد الولادة في المراكز والتي بلغت حوالي (2500) خدمة، وتم تنفيذ (132) زيارة منزلية، في حين بلغت رعاية ومشورة ما قبل الحمل (535) خدمة.

وأوضح التقرير، أنه تم تدشين بروتوكولات وزارية جديدة منها (قابلية التخثر– البروتوكول الوقائي GBS في رعاية الحوامل وبعد الولادة، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

و ذكر التقرير أنه تم تدريب (100) من الطواقم الطبية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية على الدليل الوطني لرعاية ومشورة ما قبل الحمل.

وبين التقرير أنه تم التدريب العملي الميداني للتدخل الطبي لتطبيق بروتوكول في ECD للطاقم الصحي العامل في مراكز الرعاية الأولية لاكتشاف حالات الاعاقة والتدخل الطبي لتحويلها.

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