تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة ترشح الهواء وتتخلص من التلوث

صصمت شركة صينية سيارة كهربائية بدون سائق قادرة على التخلص من التلوث الذي خلفته المركبات الأخرى أثناء قيادتها، تاركًة الهواء النظيف في أعقابها، حيث تم تصميم Airo الخاصة بشركة سيارات صينية، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في أقرب وقت ممكن في عام 2023، وتتميز بمساحة غرفة الطعام داخل المقصورة، والتى يمكن تحويلها إلى سرير مزدوج، مما يسمح للركاب بالاستمرار في النوم أثناء التنقل إلى العمل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستعمل السيارة بالطاقة الكهربائية، ولن تنتج أي ملوثات للوقود الأحفوري أثناء تحركها في جميع أنحاء المدينة، لكن السيارة تذهب أبعد من ذلك في طموحها البيئي، حيث إنها ستكون مجهزة بأحدث نظام ترشيح HEPA متصل بها، والذى يمكنه تنظيف جزيئات التلوث.



سيتم تعليق مرشح HEPA في الجزء السفلي من السيارة، ومن خلال نظام شبكى، سيلتقط الجسيمات الضارة، ويمر الهواء الملوث، الذي يحمل جزيئات من المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن المركبات الأخرى على الطريق، تحت Airo ويدخل إلى مرشح HEPA.



كما يتم بعد ذلك حبس الجسيمات ذات الأحجام المختلفة داخل أليافها، ومن خلال سلسلة من المصائد الأكثر تعقيدًا تتم إزالتها من الهواء المتدفق، تاركة وراءها هواءً نقيًا.



وتتميز السيارة بتصميم داخلي قابل للتخصيص يمكن تهيئته في مساحات وظيفية متعددة بما في ذلك غرفة متحركة أو مساحة لحياتك، فتدور المقاعد من وضع القيادة التقليدي المواجه للأمام لمواجهة بعضها البعض للأنشطة الاجتماعية مثل تناول الطعام.