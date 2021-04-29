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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الاتحاد الأوروبى يستعد لتغريم أبل بسبب الاحتكار

29 نيسان / أبريل 2021 09:11

الاتحاد الأوروبى يستعد لتغريم أبل بسبب الاحتكار
الاتحاد الأوروبى يستعد لتغريم أبل بسبب الاحتكار

قرر منظمو مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، أن يفرضوا رسومًا على شركة أبل هذا الأسبوع نتيجة لحظر المنافسين على متجر التطبيقات التابع له بعد شكوى من خدمة بث الموسيقى Spotify.

وتعد هذه الخطوة، وهى أول تهمة لمكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى ضد شركة أبل، يمكن أن تؤدى إلى غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية لشركة أبل وتغييرات فى نموذج أعمالها المربح.

وكانت شركة Spotify السويدية قد رفعت شكواها إلى المفوضية الأوروبية فى عام 2019، قائلة إن أبل تقيد بشكل غير عادل المنافسين لخدمة تبخير الموسيقى الخاصة بها Apple Music، كما اشتكت من الرسوم البالغة 30% المفروضة على مطورى التطبيقات لاستخدام نظام الشراء داخل التطبيق (IAP) من أبل.

فيما رفضت هيئة إنفاذ المنافسة فى الاتحاد الأوروبي، والتى لديها أربع تحقيقات ضد أبل بما فى ذلك شكوى Spotify، التعليق، وفى نفس السياق أشارت أبل إلى مدونتها فى مارس 2019 بعد شكوى Spotify، والتى قالت إن متجر التطبيقات التابع لها ساعد منافسها على الاستفادة من مئات الملايين من تنزيلات التطبيقات لتصبح أكبر خدمة بث موسيقى فى أوروبا.

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