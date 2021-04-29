قوانين التكنولوجيا وقواعد الإنترنت التي لا يعرفها الكثير!

هناك بعض قوانين التكنولوجيا التي تُشكل الإنترنت، في حين أن بعضها مجرد إفتراضات عامة فإن البعض الآخر عبارة عن قوانين مفاجئة لا نزال نستخدمها دون أن ندري ولهذا، يجب على كل مستخدم أن يعرفها حتى يكون على دراية بالتطورات التي تحدث في الويب والتكنولوجيا والشبكات الإجتماعية التي أصبحت حياتنا الثانية التي نعيش بداخلها أكثر من الحياة الواقعية وإليكم الجزء الأول من قوانين وقواعد الإنترنت والتكنولوجيا.



قانون مور

القانون الأبسط والأكثر شيوعًا أولاً، يتحدث قانون مور عن التطورات التي حدثت في المعالجات أو الرقائق, حيث لاحظ مؤسس شركة إنتل “جوردون مور” في عام 1965 أن عدد الترانزستورات لكل شريحة سيليكون سوف يتضاعف كل عام، تم تغيير القانون الأصلي من قبل مور، لكن الزيادة لا تزال دقيقة بشكل مذهل.

قانون كريدر

قدمه مارك كريدر، نائب الرئيس الأول السابق ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Seagate، يُسمى هذا أيضًا قانون مور للتخزين. أعطى كريدر قانون التكنولوجيا هذا في عام 2005 ويقول إن كثافة محرك الأقراص ستتضاعف كل ثلاثة عشر شهرًا، تتمثل الطريقة الأبسط لفهم قانون كريدر في أن محركات أقراص التخزين ستصبح أرخص مع زيادة سعتها بمرور السنين.

قانون بومر

ينص قانون بومر على أنه يمكن تغيير عقلك من خلال قراءة الأشياء على الإنترنت، ستكون طبيعة هذا التغيير من عدم وجود رأي إلى امتلاك رأي خاطئ، لذلك إذا لم يكن لديك رأي حول شيء ما وذهبت إلى الإنترنت لقراءته، فسوف ينتهي بك الأمر برأي خاطئ. أنا متأكد من أنه يمكننا إعادة تسميته باسم قانون واتساب أو قانون موجز الأخبار على فيسبوك.

قانون جودوين

يعد قانون جودوين أحد أكثر قوانين وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات المناقشة شيوعًا، ستندهش من معرفة عدد الأشخاص الذين يريدون رؤية قوانين مشابهة لقانون جودوين، وينص قانون جودوين على أنه مع استمرار المناقشة لفترة طويلة مع شخص ما عبر الإنترنت، سوف تتصاعد لغة الخطاب وفي النهاية سوف يتم مقارنة أحد طرفي المناقشة بأدولف هتلر أو بأحد أفعاله وغالبا عندما يصل النقاش مع شخص ما لقانون جودوين فهذا يعني أنك وصلت لطريق مسدود.

قانون بادجر

ينص قانون بادجر على أن أي موقع يحتوي على كلمة “حقيقة” في رابطه أو إسمه، يكون المحتوى بداخله عكس ذلك تماما.

صاغ روي أمارا، الرئيس السابق لمعهد المستقبل، قانون أمارا والذي يقول من خلاله “إننا نميل إلى المبالغة في تقدير تأثير التكنولوجيا على المدى القصير والتقليل من تأثيرها على المدى الطويل” أو بمعني أبسط “يبالغ معظم الناس في تقدير ما يمكنهم تحقيقه في عام ويقللون من شأن ما يمكنهم تحقيقه في غضون 10 سنوات”.

قانون ميتكالف

يحدد قانون ميتكالف عمل ونجاح منصات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، ويقول القانون أن فائدة الشبكة الاجتماعية تتناسب طرديا مع عدد المستخدمين عليها، لذلك مع تزايد عدد المستخدمين، تصبح منصة التواصل الاجتماعي أمرا لا غنى عنه.

مثال على قانون ميتكالف هو نجاح فيسبوك، مع وجود أكثر من مليار مستخدم، لم تعد مجرد شبكة اجتماعية، إنها نظام بيئي قائم بذاته، لديها معلنين، ناشرين، موظفين، مانحين كل شيء.

قاعدة الـ 1٪

تقول قاعدة 1٪ على مواقع التواصل الاجتماعي أن 1٪ فقط من الناس ينشئون المحتوى وأن الـ 99٪ الآخرين يستهلكونه فقط، وظهرت القاعدة في عام 2006 ولا تزال ذات صلة إلى حد ما، ولكن مع منصات مثل تيك توك ومقاطع الفيديو القصيرة، لا أعتقد أن هذا القانون سيظل قائما لفترة طويلة.

قانون ستريقون

القانون من تأليف الكاتب الإنجليزي تيودور ستريقون وينص على أن 90% من كل شيء يكون هراء ويقصد بذلك أن معظم ما يتم انتاجه في مجال معين يكون بشكل رديء مثل الكتب غالبيتها لا تستحق القراءة، الأفلام كذلك والسيارات معظمها غير جيد وتسريحات الشعر وأي منتجات أخرى.

قانون نصل أوكام

إليك قانون الإنترنت أو قانون التكنولوجيا الذي يجب أن تعرفه، وفقا لنصل أوكام فإن التعددية لا ينبغي أن تُفرض دون ضرورة، بعبارات أبسط، عند وضع فرضية حول شيء ما، ضع أقل عدد ممكن من الإفتراضات.

أخيرا، هذه كانت بعض قوانين التكنولوجيا وقواعد الإنترنت التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وسوف يكون هناك جزء ثاني مليء بقوانين أخرى والتي يتم استخدامها من قبل العديد دون حتى أن يدركوا بوجودها.