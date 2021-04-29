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لأول مرة في الدوري الإنكليزي.. لفتة إنسانية تجاه لاعبين مسلمين صائمين

29 نيسان / أبريل 2021 09:40

لأول مرة في الدوري الإنكليزي.. لفتة إنسانية تجاه لاعبين مسلمين صائمين
لأول مرة في الدوري الإنكليزي.. لفتة إنسانية تجاه لاعبين مسلمين صائمين

أوقف الحكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، للسماح للاعب الفرنسي ويسلي فوفانا بكسر صيامه خلال شهر رمضان.

وتوقفت مباراة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس (2-1) يوم الإثنين، لفترة وجيزة في الشوط الأول للسماح للمدافع فوفانا ومدافع كريستال بالاس، شيخو كوياتي، بتناول مشروب للإفطار، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقال فوفانا في “تغريدة” على “تويتر” بعد المباراة التي شكر فيها الدوري وكذلك بالاس وحارس بالاس، فيسنتي غوايتا الذي أخّر تسديد ركلة المرمى للسماح لهما بالإفطار، “هذا ما يجعل كرة القدم رائعة”.

 

وتم الاتفاق على التوقف قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت، ويعتقد أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

يذكر أنه تم استبدال فوفانا خلال النصف الثاني من المباراة التي فاز فيها ليستر سيتي على وست بروميتش ألبيون (3-0) يوم الخميس الماضي، للسماح له بالراحة وتناول وجبة الإفطار.

ووصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، أداء المدافع بأنه “رائع” بالنظر إلى ظروف صومه.

 

حكم لقاء ليستر سيتي وكريستال يوقف المباراة لـ يفطر لاعب ليستر ويسلي #فوفانا بعد دخول وقت اذان المغرب pic.twitter.com/jvoIBtcxxB

— ???????? الترند السوداني ???????? (@Sudan_Trending) April 27, 2021

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