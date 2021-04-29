بشرط معقد.. مانشستر يونايتد يرحب بعودة رونالدو!

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن شرط مانشستر يونايتد الوحيد، لبدء المفاوضات مع مسؤولي يوفنتوس بشأن إعادة صاروخ ماديرا إلى بيته القديم “أولد ترافورد”، وذلك في آخر تحديث للأنباء التي تُشكك في بقائه مع السيدة العجوز حتى نهاية عقده الممتد لمنتصف العام القادم.

ومع تدهور أوضاع اليوفي تحت قيادة أندريا بيرلو، بتوديع دوري الأبطال من بداية مراحل خروج المغلوب، إلى جانب خطر الغياب عن ذات الأذنين الموسم المقبل بسبب تراجعه في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم، تضاعفت الشكوك حول إمكانية استمرار الدون مع الفريق لموسم آخر، ما بين أنباء تتحدث عن رغبته في الهروب من السفينة قبل الغرق، وأخرى تزعم أن الإدارة ستعرضه للبيع، لتخفيف ميزانية الأجور.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع فكرة عودة الابن الضال، لكن بشرط غير قابل للجدال، وهو التنازل عن نسبة كبيرة من راتبه الضخم الذي يتقاضاه مع ناديه الحالية، وذلك ليس فقط لمواكبة ظروف كورونا، بل أيضا لاستغلال فرصة عدم وجود منافس في الصفقة.

وأفاد نفس المصدر، بأن جورجي مينديز- وكيل رونالدو– عرض خدمات موكله على الأندية القادرة على تحمل راتبه، والإشارة إلى ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكنه لم يجد استجابة ملموسة سوى من الشياطين الحمر، لكنهم اشترطوا دفع 50% من راتبه الحالي، والذي يُقدر بنحو 30 مليون يورو خالية من الضرائب.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان لم يظهر أي اهتمام بكريستيانو، وذلك لتركيزه على البرغوث ليونيل ميسي، حال قرر الانفصال عن برشلونة مع انتهاء عقده في فصل الصيف، ونفس الأمر بالنسبة لناديه السابق اللوس بلانكوس، هو الآخر أغلق صفحة هدافه التاريخي إلى الأبد، كما أقر رئيسه فلورنتينو بيريز في مقابلته مع بيدرول في برنامج “الشيرنغيتو”.

ويحتل بطل الكالتشيو طيلة العقد الماضي، المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 66 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع نابولي وميلان أصحاب المركزين الثالث والرابع، وذلك قبل نهاية حملة 2020-2021 بخمس جولات فقط، وحال فشل البيانكونيري في حجز أحد المراكز الأربعة، قد يضطر رونالدو للموافقة على العرض الإنكليزي، لصعوبة ابتعاده عن بطولته المفضلة، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وقضى كريستيانو 6 سنوات بين جدران “مسرح الأحلام”، حقق خلالها إنجازات لا تنسى، منها مثلا مساهمته في حصول فريق سير أليكس فيرغسون على لقب البريميرليغ 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الرابطة مرتين، كأس إنكلترا مرة، ومثلها كأس دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية ومونديال العالم للأندية، غير أنه هز شباك المنافسين 84 مرة وقدم 34 تمريرة حاسمة من مشاركته في 196 مباراة في مختلف المسابقات.