التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية"

غزة- الرأي

نظم قسم الإرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة الندوة العلمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية" .

وحضر الندوة التي تمت من خلال تطبيق الزوم د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي ، وعدد من المرشدين والمرشدات وموظفي المديرية .

وتهدف الندوة التي يحاضر فيها د. رمضان الحلو مدير مركز العقل والجسم إلى تهيئة النفوس لدخول ميدان التنافس الديني والروحي في شهر رمضان.

ورحب د. الشيخ خليل بالحضور ، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعزز القيم الحسنة .

بدوره أشار أ. نصر الله إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الخطة التي وضعها القسم ، مقدماً شكره لكل من ساهم في انجاح اللقاء.

وتطرق د. الحلو في لقاءه عن فضل القرآن الكريم ،وأثره الإيجابي على تغير سلوك الناس ، مستدلاً بذلك بعدة آيات من المصحف الشريف.

ونوه د. الحلو لأهمية الدعاء والاكثار منه في شهر رمضان ، داعياً إلى ضرورة التكافل والتعاون ونشر المحبة بين الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع .