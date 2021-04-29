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التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية"

29 نيسان / أبريل 2021 09:43

التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية"
التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان

غزة- الرأي

نظم قسم الإرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة الندوة العلمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية" .

وحضر الندوة التي تمت من خلال تطبيق الزوم د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي ، وعدد من المرشدين والمرشدات وموظفي المديرية .

وتهدف الندوة التي يحاضر فيها د. رمضان الحلو مدير مركز العقل والجسم إلى تهيئة النفوس لدخول ميدان التنافس الديني والروحي في شهر رمضان.

ورحب د. الشيخ خليل بالحضور ، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعزز القيم الحسنة .

بدوره أشار أ. نصر الله إلى أن هذا اللقاء  يأتي ضمن الخطة التي وضعها القسم  ، مقدماً شكره لكل من ساهم في انجاح اللقاء.

وتطرق د. الحلو في لقاءه عن فضل القرآن الكريم ،وأثره الإيجابي على تغير سلوك الناس ، مستدلاً بذلك بعدة آيات من المصحف الشريف.
ونوه د. الحلو لأهمية الدعاء والاكثار منه في شهر رمضان ، داعياً إلى ضرورة التكافل والتعاون ونشر المحبة بين الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع .

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