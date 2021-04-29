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الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح

29 نيسان / أبريل 2021 09:46

الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح
الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح

رفح- الرأي

أفرجت الشرطة الفلسطينية، عن 79 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية من نظارات مراكز محافظتي غزة ورفح بعد تسديد المبالغ المستحقة عليهم. 

وأوضحت شرطة محافظة غزة، أنه جرى الإفراج عن 64 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية في مراكز المحافظة بتوجيهات من مدير شرطة المحافظة العميد جمال الديب ومساهمة كريمة من أهل الخير. 

وفي سياق متصل، أفرجت شرطة محافظة رفح، أمس الأربعاء، عن عدد من الموقوفين وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم من قبل فاعلي خير. 

وبين المقدم عمار الهمص مفتش نظارات رفح بأنه جرى الإفراج عن 15 موقوفاً من نظارة رفح، وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم لصالح أصحابها وتسوية أوضاعهم في محكمة صلح رفح

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