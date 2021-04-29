"المباحث الطبية" تضبط مزوري تقارير وأختام طبية

غزة- الرأي

ضبطت المباحث الطبية، مجموعة متخصصة في تزوير التقارير الطبية ودفاتر المستشفيات، وأختام الأطباء، للحصول على الأموال من خلال التسول الإلكتروني.

وبينت المباحث الطبية، أنها حصلت على بعض التسجيلات والأوراق الرسمية للتحويلات المالية من بعض المتبرعين لهذه المجموعة، الذين ثبت تورطهم في الاستيلاء على تلك الأموال بطرق الخداع والنصب والاحتيال.

وأوضحت أنها شكلت لجنة لمباشرة التحريات والتحقيق في ملابسات القضية حيث باشرت اللجنة جمع المعلومات ووضع خطة وآليات العمل بدءً من التحريات إلى التحقيق وبتفويض مباشر من رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال.

وأوقفت النيابة العامة رهن التحقيق كلاً من (م.ز) و (ي.م) بعد قيام المباحث الطبية بتحويلهم حسب الأصول لاستكمال الاجراءات القانونية.

وفي سياق متصل؛ ضبطت المباحث الطبية ثلاث روشتات طبية مزورة تحتوي على عقاقير طبية مراقبة من نوع ترامادول المخدر في منطقة الوسطى بداخل احدى الصيدليات.

وأوضحت المباحث الطبية أنه تم ضبط إحدى الروشتات باسم المواطن (ز. ي) من سكان جباليا البلد والموقوف على قضايا سابقة وبالتحقيق معه داخل مركز شرطة جباليا البلد تبين أنه قام قبل ثلاث شهور بصرفها من خلال صيدلية في محافظة الوسطى.

وأشارت المباحث إلى أن هناك أكثر من شخص قد شارك في صرف هذه الأدوية، وبيعها بمقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث تم استدعاءهم، وبالتحقيق تبين اشتراكهم بذلك، وعليه تمت إحالة الملف لنيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال.