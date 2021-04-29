وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تنقذ صيادين تعطل مركبهم من نيران الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث الطبية" تضبط مزوري تقارير وأختام طبية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنفذ لقاءً تدريبياً حول "اتخاذ القرار" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم لقاءً حواريًا حول أداء العمل وآفاق التطوير وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية" وكالة الرأي الفلسطينية بشرط معقد.. مانشستر يونايتد يرحب بعودة رونالدو! وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة في الدوري الإنكليزي.. لفتة إنسانية تجاه لاعبين مسلمين صائمين
أخبار » الأخبار الحكومية

نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة

29 نيسان / أبريل 2021 10:00

نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة
نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة

غزة- الرأي

أكدت سرايا نيابة غزة تعاونها مع شرطة محافظة غزة، وتكامل الأدوار في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك، خلال استقبال  نيابة غزة الجزئية مدير شرطة محافظة غزة  العميد جمال الديب ، ومجلس قيادة الشرطة.

 وكان في استقبالهم مدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولي المستشار سائد عبدو، ومدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية المستشار رامي أبو شعير، وأعضاء النيابة العامة . 

وضم الوفد الزائر العقيد هاشم السرحي نائب مدير شرطة المحافظة، والمقدم سامح شتيوي مدير وحدة العلاقات العامة في محافظة غزة، والرائد محمود البلبيسي مفتش تحقيقات شرطة محافظة غزة.
 
واكد المستشارين عبدو وابو شعير على عمق العلاقة وتكامل الأدوار مع الشركاء بجهات انفاذ القانون لحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن  تنامي العلاقة بما يخدم التحقيقات والوقوف على المعيقات وتجاوزها وصولاً لأداء عدلي منتج يخدم المواطن الفلسطيني وييسر اجراءاته مع الاهتمام بالجودة والكفاءة أثناء التحقيقات وصولاً لبناء ملف جزائي مكتمل الأركان وتقديم كل من ينتهك مصالح يحميها القانون إلى العدالة. 

وشكر العميد الديب نيابة غزة بدائرتيها على الاستقبال،  وأكد على حيوية العلاقة مع النيابة العامة كركن أساسي من أركان السلطة القضائية، وبيَّن أن شرطة المحافظة تعمل بشكل جاد ومستمر لتطوير العلاقة وتكريس سياسات من شأنها تجويد العمل الشرطي .

سرايا3 نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة سرايا2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟