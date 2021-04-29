نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة

غزة- الرأي

أكدت سرايا نيابة غزة تعاونها مع شرطة محافظة غزة، وتكامل الأدوار في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك، خلال استقبال نيابة غزة الجزئية مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال الديب ، ومجلس قيادة الشرطة.

وكان في استقبالهم مدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولي المستشار سائد عبدو، ومدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية المستشار رامي أبو شعير، وأعضاء النيابة العامة .

وضم الوفد الزائر العقيد هاشم السرحي نائب مدير شرطة المحافظة، والمقدم سامح شتيوي مدير وحدة العلاقات العامة في محافظة غزة، والرائد محمود البلبيسي مفتش تحقيقات شرطة محافظة غزة.



واكد المستشارين عبدو وابو شعير على عمق العلاقة وتكامل الأدوار مع الشركاء بجهات انفاذ القانون لحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تنامي العلاقة بما يخدم التحقيقات والوقوف على المعيقات وتجاوزها وصولاً لأداء عدلي منتج يخدم المواطن الفلسطيني وييسر اجراءاته مع الاهتمام بالجودة والكفاءة أثناء التحقيقات وصولاً لبناء ملف جزائي مكتمل الأركان وتقديم كل من ينتهك مصالح يحميها القانون إلى العدالة.

وشكر العميد الديب نيابة غزة بدائرتيها على الاستقبال، وأكد على حيوية العلاقة مع النيابة العامة كركن أساسي من أركان السلطة القضائية، وبيَّن أن شرطة المحافظة تعمل بشكل جاد ومستمر لتطوير العلاقة وتكريس سياسات من شأنها تجويد العمل الشرطي .