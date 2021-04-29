مستشفى العيون يجرى حوالي (1070) عملية منذ بداية 2021

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون، جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت (1071) عملية، خلال الربع الأول من العام الحالي منها 205 عملية صغرى، و274 عملية متوسطة، و70 عملية كبرى.

وأوضح بدران، أن الطاقم الطبي كان قد أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل إلى 120 عملية بمعدل 107 مهارة عليا متوسطة و13 كبرى، لافتا إلى أنه تم إجراء 522 عملية حقن الآفاستين، ذاكرا أنه بلغ عدد العمليات الطارئة بالمستشفى (35) عملية.

وذكر د. علاء الشرفا رئيس قسم التخدير بالمستشفى أنه تم تخدير (1071) حالة منها 220 حالة تخدير عام، و851 تخدير موضعي.