نيابة خان يونس تؤكد على التكاتف لتجسيد قيم العدل

خان يونس- الرأي

أكد مدير نيابة خانيونس المستشار علاء أبو رومية، خلال لقائه بأعضاء النيابة والإداريين، على التكاتف والإسناد لتحقيق العدل وتجسيده واقعاً عملياً لأبناء شعبنا، والارتقاء بأداء النيابة العامة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية واضحة وسياسة مرسومة وأهداف ترسّخ قيم العدالة، وبرامج تعزز بيئة العمل، تستحق التقدير من الجهات السيادية والريادية وكافة أطياف وفئات المجتمع الفلسطيني.



ووجّه ابورومية رسالته للمجتمعين ، باستشعار عظيم الأمانة، وثقل المسئولية المُلقاة على عاتقهم، لتطبيق العدالة وفق معايير محددة تستند للقانون والأنظمة والتعليمات الإجرائية والقضائية، وتعمل من خلالها على تحقيق النزاهة والشفافية وترسى فيها سيادة القانون.



وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات والمهارات، وتكامل الأدوار مع شركاء العدالة؛ بما يعزز إقامة العدل، ومحاربة الجريمة، والاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي