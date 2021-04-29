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التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والنساء

29 نيسان / أبريل 2021 11:25

التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والنساء
التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والنساء

غزة- الرأي

تفقدت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة النزلاء بمركز اصلاح وتأهيل الكتيبة المركزي،  ومركز توقيف النساء.

جاء ذلك، بحضوروكلاء النيابة  علاء مهاني أ.ايناس الدحدوح والمساعد القانوني عبد الكريم أبو سالم ، وكان في استقبالهم مدير المركز المقدم وائل الحسني ومدير تأهيل النساء المقدم أمل نوفل .
وشملت الزيارة التفقدية للمراكز التأهيل، التحقق من سلامة الإجراءات القانونية، والاستماع للموقوفين والموقوفات ، ومُلاءَمة الظروف الحياتية والمعيشية لهم، والتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والبرامج التوعوية والتربوية لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم، والبرامج التثقيفية التي تستهدف تقويم سلوكهم.


وأكد وكيل النيابة مهاني ، أن الزيارات الدورية تأتي في إطار السلطة التي منحها القانون للنيابة العامة بالإطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأكد من الإجراءات القانونية والإطلاع على المذكرات الصادرة بحق النزلاء،ومحددات وضوابط منح الإجازات البيتية، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

179382867_3934868046600877_7814737702909491636_n التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والنساء
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