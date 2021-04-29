وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تمنح ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والنساء وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خان يونس تؤكد على التكاتف لتجسيد قيم العدل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2818)الخميس29/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجرى حوالي (1070) عملية منذ بداية 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يناقش التطورات السياسية مع وزير الخارجية القطري وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تمنح ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية

29 نيسان / أبريل 2021 11:27

التعليم تمنح ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية
التعليم تمنح ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية

غزة- الرأي

منحت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية بمدينة خان يونس وذلك لخدمة الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن.


جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير دائرة الخدمات الطلابية أ. خالد عدوان، ومدير مكتب المؤسسة الدولية أ. محمود أبو سعدة.


ولفت اليازوري إلى أن الوزارة تمنح التراخيص للمكاتب الجامعية وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير الأكاديمية والقانونية في هذا الشأن،  مؤكداً أنه تم منح الترخيص لمكتب المؤسسة الدولية لمدة عام، متمنياً أن يقدم المكتب خدمات نوعية للطلبة الفلسطينيين.


من جهته،  أوضح حماد أن ترخيص المكتب جاء بعد استكمال المعايير اللازمة في ترخيص المكاتب الجامعية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في مجال خدمة الجمهور والتيسير على المواطنين.


من جانبه قدّم أبو سعدة الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي على جهودها في خدمة شعبنا، مؤكداً أنه سيسخر المكتب لتقديم الخدمات لطلبتنا وتسهيل أمورهم في مجال الدراسة في الخارج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟