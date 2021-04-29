التعليم تمنح ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية

غزة- الرأي

منحت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ترخيصاً لمكتب المؤسسة الدولية للخدمات الأكاديمية بمدينة خان يونس وذلك لخدمة الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن.



جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير دائرة الخدمات الطلابية أ. خالد عدوان، ومدير مكتب المؤسسة الدولية أ. محمود أبو سعدة.



ولفت اليازوري إلى أن الوزارة تمنح التراخيص للمكاتب الجامعية وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير الأكاديمية والقانونية في هذا الشأن، مؤكداً أنه تم منح الترخيص لمكتب المؤسسة الدولية لمدة عام، متمنياً أن يقدم المكتب خدمات نوعية للطلبة الفلسطينيين.



من جهته، أوضح حماد أن ترخيص المكتب جاء بعد استكمال المعايير اللازمة في ترخيص المكاتب الجامعية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في مجال خدمة الجمهور والتيسير على المواطنين.



من جانبه قدّم أبو سعدة الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي على جهودها في خدمة شعبنا، مؤكداً أنه سيسخر المكتب لتقديم الخدمات لطلبتنا وتسهيل أمورهم في مجال الدراسة في الخارج.