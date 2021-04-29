الحكم المحلي تنظم افطاراً لصناع الجمال بخان يونس

خان يونس- الرأي

استكملت وزارة الحكم المحلي مبادرتها "شكرا لكم " التي تستهدف صناع الجمال وعمال المياه والصرف الصحي في بلديات قطاع غزة ، والذين يتطلب عملهم الغياب عن مائدة رمضان مع عوائلهم.



وزار وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس العاملين في بلديات محافظة خانيونس، حيث أكد على أن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للعام 2021.



وأوضح م. أبو راس أن مبادرة شكرا لكم تستهدف كافة صناع الجمال في بلديات القطاع، مقدما شكره لكافة موظفي البلديات وخاصة صناع الجمال وعمال المياه والصرف الصحي، على الجهود التي يبذلونها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.