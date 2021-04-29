تكنولوجيا المعلومات بالصحة تضفي الصبغة الإلكترونية على الوزارة

غزة- الرأي

تسعى وزارة الصحة بشكل مستمر الى تطبيق أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في المجالات الادارية وخدمات الجمهور، حيث قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بتوظيف واستخدام ومواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات للوصول الى وزارة ذات صبغة الكترونية.



وذكر التقرير الربعي الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة للعام الحالي 2021، أن وحدة تكنولوجيا المعلومات لا تألو جهدا في تطوير وتشغيل الأنظمة المحوسبة منها نظام الادوية المراقبة والذي يتضمن تطوير شاشة استعلام طلبيات التوريد والعمليات عليها في المعبر والشركة وإدارة الصيدلة، اضافة الى تطوير العديد من البرامج الخاصة بالطلبات الصادرة والواردة للتوريد واذونات طلبات الشراء الصادرة والواردة.



وبين التقرير متابعة تطوير نظام شئون الموظفين وذلك من خلال استكمال تطوير شاشة البيانات الوظيفية وتسكين الموظف على موديول البيانات الجديد، ومنح صلاحيات لمنسقي التدريب، وتطوير تقرير المنتسبين.



كما تناول التقرير الانتهاء من تطوير تطبيق صحتي واضافة الامراض ضمن طلب التطعيم، وتعديل طلب تطعيم اللقاح، إضافة الى تطوير نظام الالتزامات المالية، ونظام الدمغة الالكترونية.



وتعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات على تطوير برامج المستشفيات، وذلك من خلال تشغيل نظام المستشفيات وتجهيز السيرفرات، وربط فحوصات الطب الوقائي مع نظام الفحوصات المركزية، وبرمجة نموذج الفرز التنفسي للطوارئ، وتطوير نظام المواليد والوفيات، والعديد من البرامج الإضافية الأخرى.



ولفت التقرير أن دائرة الشبكات بالوحدة تقوم بتجهيز شبكات وأجهزة حاسوب، وشبكات لاسلكية، وتمديد نقاط وتفعيلها في عدة مستشفيات إضافة الى الصيانة اليومية لطابعات الكمبيوتر والفاكسات وماكينات التصوير، اضافة الى تشغيل العديد من البرامج الأخرى الخاصة بالمستشفيات.