مستشفى الدرة يفتتح مصلى الطبيب "محمود غزال"

غزة- الرأي

افتتحت إدارة مستشفى الدرة والإدارة العامة للمستشفيات، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، مصلى خاص بالموظفين.

جاء ذلك ، بحضور د. عبد السلام صباح، ومدير الشئون الإدارية أ. سائد أبو العطا، والذي تم انشاؤه على نفقة فاعل خير وبمساهمة كل من رئيس جمعية غزة تستحق الحياة الداعية د. وائل الزرد، ود. أبو حمزة النخالة ومدير المستشفى د. ماجد حمادة.

وثمن د.ماجد حمادة مدير المستشفى دور كل من ساهم وكان له الفضل في انشاء هذا المصلى ابتداء من وكيل الوزارة والادارة العامة للمستشفيات وغيرهم ممن ساهموا في انجاح هذا المشروع، لافتا الى أن تسمية هذا المصلى جاء على اسم الزميل الطبيب المرحوم "محمود غزال" الذي كان زميلا وطبيبا طيب الذكر في المستشفى وخارج المستشفى.

من جانبه، اشاد مدير عام المستشفيات د. صباح بإدارة المستشفى وحرصها خلق أجواء ايمانية مما ينعكس على تجويد الخدمة بالمستشفى.

وأشاد د. الزرد باهتمام ادارة المستشفى والموظفين ومساهمتهم في انجاح هذا المشروع ليكون لبنة خير في المستشفى، اضافة لشكره العميق لفاعل الخير المتبرع وكل من ساهم في انشاء هذا المصلى.