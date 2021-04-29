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المستشفى الأوروبي يطلع وفد الامم المتحدة عل مشاريع الطاقة الشمسية

29 نيسان / أبريل 2021 12:21

المستشفى الأوروبي يستقبل وفد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع
المستشفى الأوروبي يستقبل وفد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع

غزة- الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي، وفداً من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS برئاسة المدير الإقليمي توكوميتسو كوباياشي، وذلك للاطلاع على آخر تطورات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس قسم الهندسة والصيانة بالمستشفى م. علاء أبو عودة، أن المشروع متصل بالشبكة والهجين مع المولدات الكهربائية وتبلغ قدرته 715 كيلو وات شمسي، مشيراً إلى أن المشروع سيمثل إضافة نوعية لتحسين خدمة الكهرباء وسيزودها بكهرباء آمنة ومستقرة ونظيفة خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المستشفى.

وتابع م. أبو عودة:" بعد إضافة العديد من محطات الأكسجين والأجهزة الكهربائية اللازمة لعلاج حالات "كوفيد 19"، زاد الطلب على استخدام الطاقة، وسيتم البدء بتشغيل النظام خلال منتصف شهر مايو المقبل.

وكان في استقبال الوفد د. اتحاد شبير المدير الطبي و أ. عطا الجعبري مدير التمريض وأ.أشرف ابو الروس المدير الاداري والمالي، و م. علاء أبو عودة رئيس قسم الهندسة والصيانة وأ. يحيى النواجحة مسئول العلاقات العامة والاعلام بالمستشفى.

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