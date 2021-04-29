مركز هولست يعقد سلسلة محاضرات تثقيفية تربوية ودينية

غزة- الرأي

أطلق مركز هولست الثقافي التابع للادارة العامة للشئون الثقافية والمراكز في بلدية غزة ، سلسلة من المحاضرات والندوات التربوية والدينية في شهر رمضان المبارك ، لفئات وشرائح مجتمعية متنوعة ، ضمن جهود البلدية لتعزيز نشاطها الثقافي.



وأوضح القائم بأعمال المركز أ. أسامة العالول أن المحاضرات والندوات التي تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع ، تتناول مجالات مختلفة وتعالج العديد من الجوانب الدينية والتثقيفية ، وتناقش الكثير من الموضوعات التربوية بهدف تثقيف وتوعية الجماهير .



وأضاف العالول أن الندوات ستشمل محاضرات رمضانية مع الدكتور سميح حجاج ، وفضائل الشهر المبارك مع الأستاذ عبد الكريم الكردي ، وندوة حول القدس ورمزيتها لأهل فلسطين للشيخ الداعية رضوان النخالة وعن فضائل العشر الأواخر مع د. حسن البلبيسي ، ورمضان سهر الفرقان للداعية م. يونس الزيونية.



وأشار العالول الى عقد مقرأة قرآنية يومية في المركز طيلة شهر رمضان المبارك، مبيناً أن المركز اختتم دورة في التراث الفلسطيني والمطرازات لعدد من سيدات الحي.

وبالنسبة للنشاط الرياضي، أفاد العالول بأنه تم اطلاق دوري لكرة القدم وبطولة لكرة الطائرة بعنوان القدس في العيون.