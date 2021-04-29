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المعلمة "النجار" تنضم لموسوعة الخبراء التربويين بميكروسوفت العالمية

29 نيسان / أبريل 2021 12:32

المعلمة "النجار" تنضم لموسوعة الخبراء التربويين بميكروسوفت العالمية
المعلمة

الوسطى- الرأي

 في إنجاز جديد تحققه مديرية التربية والتعليم الوسطى في مجال التكنولوجيا والتعليم عن بعد، انضمت المعلمة منيرة النجار من مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى لموسوعة الخبراء التربويين التابعة لشركة مايكروسوفت العالمية عبر فوزها بجائزة خبراء مايكروسوفت العالمية للعام 2021-2020.

 وجائزة المعلم الخبير هي جائزة عالمية تمنح من قبل مايكروسوفت للمعلمين المبدعين والمبتكرين من خلال الانضمام إلى مجتمع مايكروسوفت، وتقدم مايكروسوفت العديد من الدورات والورش لتطوير المعلم مهنياً وعلمياً وعملياً عبر تبادل الخبرات مع عدد كبير من خبراء مايكروسوفت وتطبيقاتها، خاصة في ظل جائحة كورونا والتوجه نحو التعليم الإلكتروني.

 المعلمة النجار عبرت عن سعادتها بهذا الانجاز والذي يأتي نتيجة لتضافر كافة الجهود للوصول لرفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل الدولية، وأضافت بأن انضمامها لموسوعة خبراء مايكروسوفت يؤكد على أن المعلم الفلسطيني هو من أكفأ المعلمين والتربويين وأنه قادر على العطاء رغم كافة الظروف.

 وأهدت المعلمة منيرة النجار هذا الانجاز لمدرسة ممدوح صيدم ولمديرية التربية والتعليم بالوسطى ولكل الأسرة التربوية والتعليمية، وأضافت بأن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود التطويرية لمدرسة ممدوح صيدم ودعمها للمعلمين للارتقاء بقدراتهم العلمية والمعرفية، حيث يوفر مجتمع مايكروسوفت التعليمي مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم المعلمين وتحفيزهم ومنها برنامج معلم مايكروسوفت الخبير الذي يتم الترشيح له سنوياً بعد منافسة قوية بين المعلمين والخبراء التربويين في كل دول العالم.

تهنئة المعلم الخبير منيرة YMEiS المعلمة
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