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وزارة الأسرى: عشرة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

29 نيسان / أبريل 2021 12:41

عشرة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
عشرة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن عشرة أسرى يدخلون اليوم 29 أبريل/نيسان، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد مدى الحياة.

وذكرت الوزارة اسماء الاسرى العشرة وهم:
الأسير أحمد علي خليل أحمد (32 عامًا) من الداخل المحتل، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2010، أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.
الأسير نزيه محمد نجيب زيد (37 عامًا) من بلدة نزلة زيد، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
الأسير يوسف حسن يوسف خليلية (38 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين، المحكوم بالسجن 20 عاما.
الأسير أشرف حسنى محمد علاونة (42 عامًا) من بلدة جبع جنوب جنين، المحكوم بالسجن 20 عامًا.
وثلاثتهم معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 18 عامًا في سجون الاحتلال.


الأسير محمد عمر فهمي خرواط ناصر الدين (50 عامًا) من الخليل.
والأسير محمود أحمد شاكر دودين (40 عامًا) من مدينة دورا.
وهما محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 19 عامًا في السجون. 


الأسير حافظ إبراهيم محمد شرايعة (41 عاماً) من بلدة زعترة، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في السجون.


الأسير احمد سامي عياش العماوي، من قطاع غزة
والأسير سليم يونس سليم ابو ظاهر، من قطاع غزة
والأسير معتز نبيل مصطفي أبو عيد (23 عاماً)، من قطاع غزة.
وثلاثتهم محكومون بالسجن 5 سنوات ومعتقلون منذ عام 2018م خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة، وأمضوا ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

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