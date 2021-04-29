وزارة الأسرى تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير "حروب"

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تدهور الحالة الصحية للأسير علي يونس عبد الجواد حروب" 47 عاماً "، من قرية دير سامت قضاء الخليل، والذي يعاني وضعاً صحياً صعباً بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.



وبينت الوزارة في تصريح لها صباح الخميس، أن الأسير حرب، يتواجد حالياً في سجن النقب وعاني منذ فترات طويلة من الاهمال الطبي، وعدم استجابة إدارة السجون إلى مطالبه بتقديم العلاج، حيث أدى إلى تفاقم حالته الصحية وتأكيد إصابته بمرض السرطان.



وناشدت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية بسرعة التدخل العاجل وتقديم العلاج واجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، بعد أن استفحل المرض في داخل جسده.



يذكر أن الأسير علي حروب اعتقل بتاريخ 22/6/2010، إلى جانب أربعة من أقرباءه واتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات إطلاق نار أوقعت قتلى وإصابات في صفوف الاحتلال