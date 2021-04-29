المالية: صرف رواتب المتقاعدين الاثنين المقبل

13:28أوقاف الشمال تفتتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا

13:30أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة

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