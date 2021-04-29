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المالية: صرف رواتب المتقاعدين الاثنين المقبل

29 نيسان / أبريل 2021 12:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل الماضي الاثنين المقبل.

وذكرت المالية، أنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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