المالية: صرف رواتب المتقاعدين الاثنين المقبل

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل الماضي الاثنين المقبل.
وذكرت المالية، أنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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29 نيسان / أبريل 2021 12:50
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل الماضي الاثنين المقبل.
وذكرت المالية، أنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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