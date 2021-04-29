المالية تعلن موعد انتهاء التسجيل لدفع زكاة الفطر من المستحقات

غزة- الرأي

قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة المالية في غزة بيان بكر، إن التسجيل الإلكتروني لإخراج الموظفين زكاة الفطر من المستحقات سينتهي حتى منتصف الليلة.

وذكر بكر في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية، أن إخراج الموظفين لزكاة الفطر من مستحقاتهم تأتي في إطار جهود توسيع الاستفادة من المستحقات.

وأشار إلى أن المستفيدين من الزكاة هم الموظفين أصحاب الدخل المحدود لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل وموظفي البطالة الدائمة والموظفات الأرامل.

وبين بكر، أن فرز المستفيدين يتم إلكترونياً حسب المعايير المحددة والمبلغ المتاح ولا يوجد تدخل في تحديد من يستفيد.

ولفت إلى أن أكثر من 20 ألف موظف وموظفة شاركوا العام الماضي في إخراج زكاة فطرهم من المستحقات، متوقعاً زيادة عدد المشاركين العام الحالي.