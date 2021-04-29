أوقاف رفح تفتتح مسجد الصابرين شرق المحافظة

رفح- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف رفح، مسجد الصابرين شرق المحافظة، بمشاركة مدير المديرية م. طارق أبو يونس، ورئيس قسم المساجد محمد عيسى ورئيس قسم القرآن الكريم د. علي المنشاوي ولجنة إعمار المسجد ولفيف من الوجهاء والأعيان الأهالي في المنطقة.

وخلال كلمته قال مدير المديرية: "بإعادة بناء مسجد الصابرين وافتتاحه اليوم تعود الفرحة إلى أهالي المنطقة وروحها". معرباً عن شكره للجنة الإعمار وكل من كان له سهم بالرعاية والدعم والإسناد والتبرع لصالح إعادة إعمار المسجد.

وأشار إلى أهمية المساجد في حياة المسلمين، ودورها في إعداد الجيل وتأهيله للتحرير عبر الأنشطة وحلقات الذكر وتحفيظ القرآن الكريم والدروس الإيمانية.

وطالب م. طارق ورواد المسجد بضرورة المحافظة والالتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي أعلنت عنها الوزارة واتباع كل ما يصدر عن الأوقاف من تعليمات كي تبقى مساجدنا مفتوحة لأداء الصلوات.

وأوعز لقسم التحفيظ بافتتاح حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بالمسجد في أسرع وقت، والمباشرة في عقد دورات أحكام التلاوة والتجويد بكافة المستويات لأهل الحي.

من جهته أوضح إبراهيم معمر رئيس لجنة الإعمار بأن المسجد ليس مركزًا للصلاة فقط، لكنه مؤسسة للتعليم ومجلس للإصلاح ومركز للقضاء وحاضنة تربوية فهو متعدد الأهداف.

مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من المساجد جامعةً ومدرسةً ومكانًا لإعداد القادة وحل الخلافات والنزاعات، مقدماً الشكر لكل من ساهم في بناء وتشييد هذا المسجد.