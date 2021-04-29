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وزارة التعليم تعقد لقاءً تعريفيًا حول جائزة أفضل معلم في العالم 2021

29 نيسان / أبريل 2021 01:26

وزارة التعليم تعقد لقاءً تعريفيًا حول جائزة أفضل معلم في العالم 2021
وزارة التعليم تعقد لقاءً تعريفيًا حول جائزة أفضل معلم في العالم 2021

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاءً تعريفيًا بجائزة المعلم العالمية -أفضل معلم في العالم- للعام 2021، والتي تُنظمها وتشرف عليها مؤسسة فاركي التعليمية.


وحضر اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، والمعلمة رنا زيادة الحاصلة على مرتبة ضمن أفضل (50) معلمًا في العالم، ومجموعة من المعلمين والمعلمات المتميزين الراغبين بالترشح للمسابقة.


وخلال اللقاء أكد مطر على أهمية التقدم لهذه الجائزة العالمية، لما فيها من رفع لاسم فلسطين على المستوى الدولي، مُبديًا استعداد الوزارة تسهيل مهمة الراغبين في المنافسة وإرشادهم لأهمية وآلية التقدم للجائزة.


بدورها قدمت زيادة عرضًا تعريفيًا حول الجائزة وآليات الترشح والتقدم لها، وعرضت بعض التجارب الرائدة والناجحة في المسابقة للاستفادة منها.
يُشار إلى أن التقدم للجائزة لا زال مفتوحاً عبر موقع المسابقة من خلال الرابط هنا:
 

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